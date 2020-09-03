شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يدخل فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل في الثامنة والنصف من مساء اليوم عندما يحل ضيفا علي فريق بيراميدز في الجولة الـ 24 للدورى علي استاد الدفاع الجوى علي وصافة الدورى وانتزاع المركز الثانى، حيث يتساوى الفريقين في النقاط برصيد 45 نقطة لكل منهما ولكن يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بفارق الأهداف عن الزمالك.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

ومن المنتظر أن يشارك الزمالك في مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومصطفي محمد.

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم علي استاد برج العرب، وتذاع المباراة علي قنوات اون تايم سبورت.

غيابات الزمالك امام بيراميدز

يعاني الزمالك في مباراة اليوم من غياب طارق حامد للايقاف بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة انبي التي حقق فيها الزمالك الفوز بهدف نظيف ، ومحمد حسن وحازم امام للإصابة، فيما يشارك محمود علاء بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن كدمة وجرح في الرأس.

ويدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك الدفع بأحمد سيد زيزو لاعب الفريق فى مركز الوسط المدافع أمام بيراميدز لتعويض غياب طارق حامد الغائب عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة انبى الماضية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، حيث سبق وشارك زيزو في مركز الوسط المدافع لغياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف.