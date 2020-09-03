شكرا لقرائتكم خبر عن "خالى من الكورونا" شرط الطاولة للمشاركة فى البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتزعاشور تسليم تقرير طبى ، من اللاعبين المقرر مشاركتهم في بطولات الاتحاد المحلية خلال الفترة المقبلة ، بأنه خالى من الكورونا وأعراضها ،ذلك للاطمئنان على سلامة اللاعب وكذلك باقى اللاعبين في نفس المنافسات .. وقال معتز عاشور على كل لاعب أن يحضر خطابا يفيد بأنه خالى من الكورونا ، وأن يكون الخطاب معتمد من أحد المستشفيات أو المعامل المعتمدة ، حتى يتمكن من المشاركة في البطولات ، وذلك حماية للاعبينا ، و سلامتهم ، خاصة وأنهم ثروة قومية .

وأضاف عاشور انه تم تسليم خطاب الى جميع الأندية و الهيئات الرياضية المشتركة في البطولات لسرعة ارسال الخطابات المعتمدة الخاصة بكل لاعب ، حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات .

وأعلن مسئولو اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، جدول مباريات الدورات المجمعة لبطولة الدورى، والتى تنطلق سبتمبر المقبل، على مستوى الرجال والسيدات، وتبدأ المنافسات بالدورة المجمعة للدورى الممتاز"ب" رجال وسيدات والخاصة بالصعود للدورى الممتاز أ فتقام فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية ببورسعيد، كما تقام فى نفس الصالة الدورة المجمعة الأولى للدرجة الأولى رجال للصعود الى الدورى الممتاز "ب ".

وفيما يخص الدورى الممتاز رحال وسيدات فتقام الدورة المجمعة بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر، وعلى مستوى الدورة المجمعة الثانية للدورى الممتاز أ رجال وسيدات فتقام بنفس الصالة أيضا خلال يومى 12 و 13 أكتوبر القادم .