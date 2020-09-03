أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عدم رحيل أى لاعب من القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن لاعبي الفارس الأبيض ملتزمين بعقودهم.
وقال منصور فى برنامج "البريمو"،مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "بعد الإنتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا سيتم التجديد لفرجاني ساسي وأوباما وعبد الله جمعة، إلى جانب الإعلان عن الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها".
وأضاف: "ثلاثي الزمالك طلبوا عقد جلسة معي بعد الإنتهاء من بطولة أفريقيا للتجديد على بياض، هم يريدون التركيز مع الفريق فى الوقت الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: ثلاثي الزمالك سيوقع على بياض.. ولن يرحل أي لاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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