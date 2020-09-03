أحمد شوبير يعلق على أزمة كهربا والشناوي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي كان لدية الشجاعة الكافية للإعلان عن أزمة كهربا وهذا الأمر يحسب لإدارة الكرة واللجنة الإعلامية بالفريق.

وأضاف الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه ملعب oNtime المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس" أن كل ما يشاع حول تعدي محمود كهربا اللاعب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي مدير الكرة سيد عبدالحفيظ، أمر غير صحيح تماماً.

وقال شوبير إن ما حدث كانت مشادة

وخلاف بالأيدي بين كهربا وكابتن الفريق محمد الشناوي وقد بدأ الخلاف في حجرة الملابس بسبب مشادة كلامية بين الثنائي.

وأكد شوبير أن مدير الكرة سيد عبدالحفيظ قام على الفور بفرض عقوبة قدرها مليون جنيه على محمود كهربا وهي العقوبة الأقوى والأكبر في تاريخ النادي الأهلي وتم إعلان اللاعب بتوقيع هذه العقوبة عليه فور فرضها.

Advertisements

وأشار شوبير إلى أن كهربا عاد إلى النادي الأهلي بالفعل وقام بتقديم الاعتذار للإدارة ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ ومحمد الشناوي ووليد سليمان بصفته قائد النادي الأهلي.

وقال شوبير إن الأمر لم يمر برغم اعتذار اللاعب وهناك حالة استياء شديدة داخل النادي الأهلي والجهاز الفني في الفريق بسبب ما صدر من اللاعب.

وأكد شوبير أن الحديث المتدوال حول طلب كهربا الجلوس مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أمر غير صحيح تماماً، لأن قواعد و مبادئ النادي الأهلي لا تسمح بذلك فالحديث يكون بين مدير الكرة ورئيس النادي مباشرة.