أحمد شوبير يعلق على أزمة كهربا والشناوي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي كان لدية الشجاعة الكافية للإعلان عن أزمة كهربا وهذا الأمر يحسب لإدارة الكرة واللجنة الإعلامية بالفريق.
وأضاف الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه ملعب oNtime المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس" أن كل ما يشاع حول تعدي محمود كهربا اللاعب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي مدير الكرة سيد عبدالحفيظ، أمر غير صحيح تماماً.
وقال شوبير إن ما حدث كانت مشادةوخلاف بالأيدي بين كهربا وكابتن الفريق محمد الشناوي وقد بدأ الخلاف في حجرة الملابس بسبب مشادة كلامية بين الثنائي.
وأكد شوبير أن مدير الكرة سيد عبدالحفيظ قام على الفور بفرض عقوبة قدرها مليون جنيه على محمود كهربا وهي العقوبة الأقوى والأكبر في تاريخ النادي الأهلي وتم إعلان اللاعب بتوقيع هذه العقوبة عليه فور فرضها.
وأشار شوبير إلى أن كهربا عاد إلى النادي الأهلي بالفعل وقام بتقديم الاعتذار للإدارة ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ ومحمد الشناوي ووليد سليمان بصفته قائد النادي الأهلي.
وقال شوبير إن الأمر لم يمر برغم اعتذار اللاعب وهناك حالة استياء شديدة داخل النادي الأهلي والجهاز الفني في الفريق بسبب ما صدر من اللاعب.
وأكد شوبير أن الحديث المتدوال حول طلب كهربا الجلوس مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أمر غير صحيح تماماً، لأن قواعد و مبادئ النادي الأهلي لا تسمح بذلك فالحديث يكون بين مدير الكرة ورئيس النادي مباشرة.
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