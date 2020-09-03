إبراهيم سعيد: كهربا يتعرض لمؤامرة داخل الأهلي

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مشادة محمود عبدالمنعم "كهربا"، ومحمد الشناوي تم تسريبها داخل القلعة الحمراء. وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "كهربا يتعرض لمؤامرة داخل النادي الأهلي، وما حدث تم تسريبه من داخل النادي، واللاعب كان نجم الشباك فى نادي الزمالك، وعند انتقاله للمارد الأحمر خطف الأضواء من بعض اللاعبين".

وأضاف: "أزمات كهربا كثيرة، وجماهير الأهلي تضع آمال كثيرة عليه، ولكنه وضع نفسه تحت ضغط عصبي". إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "كهربا يتعرض لمؤامرة داخل النادي الأهلي، وما حدث تم تسريبه من داخل النادي، واللاعب كان نجم الشباك فى نادي الزمالك، وعند انتقاله للمارد الأحمر خطف الأضواء من بعض اللاعبين".وأضاف: "أزمات كهربا كثيرة، وجماهير الأهلي تضع آمال كثيرة عليه، ولكنه وضع نفسه تحت ضغط عصبي".

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