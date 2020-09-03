رضا عبدالعال يطالب الأهلي بالاستغناء عن كهربا

طالب رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب، بضرورة فسخ التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا".

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "إذا لم يتخذ النادي الأهلي قرار بفسخ التعاقد مع كهربا، فلا يوجد مباديء ولا قيم داخل القلعة الحمراء، يجب رحيل اللاعب فورًا بعد

هذه الأزمة".وأضاف: "كهربا لم يكن فى حالته الطبيعية ولم يكن فى تركيزه على الإطلاق لأسباب أخري، ويسهر حتي الصباح ولم يحصل على الوقت الكافي من النوم".

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب القلعة الحمراء، تمرد على نادي الزمالك قبل

انتقاله إلى المارد الأحمر، موضحًا أنه سيدفع الثمن.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "كهربا افتري على الزمالك وجماهيره والآن يدفع الثمن، وهو لم يقنع فايلر على الإطلاق خلال مشاركته مع الأهلي وأضاع العديد من الفرص فى بطولة أفريقيا خاصة أمام الهلال السوداني وبلاتينيوم".

وأضاف: "الأهلي أراد أن يصفع الزمالك بسبب عبد الله السعيد، ولكنه فى النهاية دفع الثمن لأن اللاعب يصنع العديد من المشاكل مثلما فعل اليوم".