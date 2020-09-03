نجم الأهلي السابق: أتمنى رحيل "كهربا" عن القلعة الحمراء

أكد محمد عبدالجليل، نجم الأهلي السابق، أنه يتمني أن تتخذ إدارة القلعة الحمراء قرار رادع ضد محمود عبدالمنعم "كهربا".
وقال عبدالجليل فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلامصادق، المذاع على قناة "Ten": "أتمني أن تقوم إدارة الأهلي باتخاذ قرار برحيل كهربا، وهو لم يحترم الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على الإطلاق، هذا أمر جديد على لاعبي القلعة الحمراء".
وأضاف: "الأهلي تعاقد مع كهربا عنادًا فى الزمالك، واللاعب افتعل أزمة خلال مباراة السوبر، وكل مرة يتقدم بإعتذار، هذا لا يوجد فى تاريخ النادي الأهلي"
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