صالح جمعة خارج قائمة الأهلي أمام دجلة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن السويسري رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي لم يضم صانع ألعاب الفريق صالح جمعة لقائمة الفريق أمام وادي دجلة.

وقال شوبير خلال برنامجه ملعب oNtime المذاع عبر قناة "أون

تايم سبورتس" إن سبب عدم ضم فايلر لصالح جمعة لقائمة الفريق هو وزن اللاعب الزائد وسبق أن طلب فايلر من "جمعة" إنقاص وزنه لإعطاءه فرصة في المشاركة بالمباريات مع الفريق .

ويخوض النادي الأهلي مباراة امام وادي دجلة يوم الجمعة في تمام الساعهً ٨:٠٠ مساءً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ٢٤ من مسابقة الدوري الممتاز .

ويسعى النادي الأهلي لمواصلة الانتصارات لكي يقترب من حسم بطولة الدوري الممتاز .