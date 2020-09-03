صالح جمعة خارج قائمة الأهلي أمام دجلة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن السويسري رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي لم يضم صانع ألعاب الفريق صالح جمعة لقائمة الفريق أمام وادي دجلة.
وقال شوبير خلال برنامجه ملعب oNtime المذاع عبر قناة "أونتايم سبورتس" إن سبب عدم ضم فايلر لصالح جمعة لقائمة الفريق هو وزن اللاعب الزائد وسبق أن طلب فايلر من "جمعة" إنقاص وزنه لإعطاءه فرصة في المشاركة بالمباريات مع الفريق .
ويخوض النادي الأهلي مباراة امام وادي دجلة يوم الجمعة في تمام الساعهً ٨:٠٠ مساءً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ٢٤ من مسابقة الدوري الممتاز .
ويسعى النادي الأهلي لمواصلة الانتصارات لكي يقترب من حسم بطولة الدوري الممتاز .
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