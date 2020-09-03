أكد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي إنه سعيد جداً بالفوز الذي حققه الفريق اليوم أمام سموحة بنتيجة ٢/١ ورفع الإنتاج رصيده بهذا الفوز إلى ٢٧ نقطة في المركز التاسع و سموحة ٣١ نقطة في المركز السادس.
وأضاف مختار مختار أنه رغم الفوز على سموحة اليوم إلاأنه لا زال موقف الإنتاج الحربي صعب بالدوري .
وأردف مدرب الإنتاج الحربي خلال برنامج ملعب oNtime الذي يقدمه الاعلامي احمد شوبير عبر قنوات اون سبورتس ان الاهلي حسم الدوري بنسبة كبيره جداً و لابد ان يتعاملفايلر المدير الفني للنادي الاهلي مع بطولة الدوري المصري علي هذا الاساس لكي يصب تركيزه في البطولة الاهم و هي بطولة دوري ابطال افريقيا .
واختتم مختار مختار انه يري بما ان الاهلي قام بحسم بطولة الدوري بنسبة كبيره لابد اراحة العناصر الاساسية في الفريق و الاعتماد علي البدلاء لتجنب الارهاق و الاصابات قبل المباراة الافريقية القادمة امام الوداد المغربي .
كانت هذه تفاصيل خبر مختار مختار: الأهلي حسم الدوري بنسبة كبيرة.. و"فايلر" يجب أن يركز بإفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.