مختار مختار: الأهلي حسم الدوري بنسبة كبيرة.. و"فايلر" يجب أن يركز بإفريقيا

أكد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي إنه سعيد جداً بالفوز الذي حققه الفريق اليوم أمام سموحة بنتيجة ٢/١ ورفع الإنتاج رصيده بهذا الفوز إلى ٢٧ نقطة في المركز التاسع و سموحة ٣١ نقطة في المركز السادس.

وأضاف مختار مختار أنه رغم الفوز على سموحة اليوم إلا

أنه لا زال موقف الإنتاج الحربي صعب بالدوري .

وأردف مدرب الإنتاج الحربي خلال برنامج ملعب oNtime الذي يقدمه الاعلامي احمد شوبير عبر قنوات اون سبورتس ان الاهلي حسم الدوري بنسبة كبيره جداً و لابد ان يتعامل

فايلر المدير الفني للنادي الاهلي مع بطولة الدوري المصري علي هذا الاساس لكي يصب تركيزه في البطولة الاهم و هي بطولة دوري ابطال افريقيا .

واختتم مختار مختار انه يري بما ان الاهلي قام بحسم بطولة الدوري بنسبة كبيره لابد اراحة العناصر الاساسية في الفريق و الاعتماد علي البدلاء لتجنب الارهاق و الاصابات قبل المباراة الافريقية القادمة امام الوداد المغربي .