الميركاتو الصيفي: ليستر سيتي يعوض رحيل تشيلويل بالتعاقد مع ظهير اتالانتا

كشفت شبكة سكاي سبورتس، عن أن الظهير الأيسر لفريق أتالانتا الإيطالي، تيموثي كاستانيي قد تجاوز بنجاح الفحص الطبي، تمهيدا لانتقاله لصفوف فريق ليستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكدت الشبكة أن ظهير أتالانتا سيوقع لصالح ليستر سيتي مقابل 21.5 مليون جنيه إسترليني، ليكون بديلاً لبن تشيلويل، الذي أكمل انتقاله لصفوف تشيلسي الإنجليزي في الأسبوع الماضي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني تقريبا.

وخضع تيموثي للفحص الطبي في مدينة دوسلدورف بألمانيا، لتجنب انتهاك قواعد الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك أثناء تواجده في معسكر المنتخب البلجيكي، استعدادا لمواجهة الدنمارك في دوري أمم أوروبا، يوم السبت المقبل.

الظهير البالغ من العمر 24 عامًا خاض 7 مباريات دولية مع منتخب بلجيكا، ولكنه ظل بديلا مع فريقه أتالانتا الذي تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

تيموثي لم ينته بعد من تفاصيل عقده مع ليستر سيتي، وقد يستغرق ذلك بضعة أيام بسبب التزاماته الدولية، وتم توظيف كاستانيي في المقام الأول كظهير أيمن في أتالانتا، ولكن مثل لاعب ليستر، جيمس جاستن يلعب بشكل مريح على طرفي الملعب.

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