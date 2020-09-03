مرتضى منصور: رفضت ضم أيوب الكعبي للزمالك.. وطلبت ضم ثلاثي بيراميدز

أكد رئيس نادي الزمالك “مرتضي منصور“، رفضه التعاقد مع المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال منصور فى برنامج “البريمو”، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة “Ten”: “تم عرض أيوب الكعبي على الزمالك، ورفضنا التعاقد معه بسبب تواجد عدد من اللاعبين فى مركزه، والمدير الفني هو الذى يحدد الراحلين والصفقات الجديدة”.

وعن مواجهة بيراميدز، أوضح: “المواجهة صعبة وفريق بيراميدز كبير، وتحدثت مع رئيس النادي بشأن ضم 3 لاعبين فى الميركاتو الصيفي“.

ويرغب الزمالك في ضم كلا من نبيل عماد “دونجا”، ورجب بكار، وعبدالله بكري ثلاثي فريق بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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وتطرق رئيس الزمالك، للحديث عن تجديد عقود الثلاثي عبدالله جمعة ويوسف إبراهيم “أوباما” وفرجاني ساسي.

وقال مرتضى:”بعد ختام بطولة دوري أبطال أفريقيا، سيتم التجديد للثلاثي، إلى جانب الإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها مؤخرا، ولاعبي الفريق ملتزمين تمامًا بعقودهم”.

وأتم: “ثلاثي الزمالك طلبوا عقد جلسة معي بعد الإنتهاء من بطولة أفريقيا للتجديد على بياض، هم يريدون التركيز مع الفريق فى الوقت الحالي”.

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