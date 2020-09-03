موندو ديبورتيفو: جوارديولا ينصح ميسي بالبقاء في برشلونة، وعقبات اقتصادية في طريق مانشستر سيتي

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقبة جديدة في طريق خروجه من برشلونة، بعدما أظهر تقرير جديد في إسبانيا أن مانشستر سيتي قد يخرج من سباق التعاقد مع اللاعب بسبب حسابات اقتصادية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن إدارة مانشستر سيتي خلصت بعد دراسة صفقة ميسي من جميع جوانبها إلى أنها قابلة للتطبيق في حالة وحيدة فقط وهي خروج اللاعب مجانا من برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة مانشسستر سيتي تدرك أنه من الصعب التعاقد مع ميسي مقابل دفع مبلغ مالي كبير لبرشلونة لأن ذلك سيضعهم أمام خطر التعرض لتحقيقات جديدة بخصوص قوانين اللعب المالي النظيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعاقد مع ميسي يتضمن مخاطرة أخرى تتضمن السعي لتقليص نسبة الأجور وربما التخلي عن بعض نجوم الفريق من أجل توفير المبلغ الكافي لتأمين أجر الأسطورة الأرجنتينية.

وبحسب الصحيفة الكتالونية، فإن المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا تواصل مع ميسي وأبلغه بالصعوبات الاقتصادية التي تقف أمام انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

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ووفقًا للصحيفة ذاتها، فإن جوارديولا أبلغ ميسي أن أفضل حل له في ظل الوضع الحالي هو الاستمرار مع برشلونة واعتزال اللعب بألوان الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن أغلب التقارير الصحفية تؤكد أن مانشستر سيتي هو الأقرب للتعاقد مع ميسي في حال رحيله عن برشلونة.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن هناك اتفاق تم بين اللاعب والنادي الإنجليزي يقضي بالتوقيع على عقد لمدة ثلاث سنوات، ثم ينتقل اللاعب خلال الموسمين اللاحقين إلى نادي نيويورك سيتي الأميركي التابع للمجموعة المالكة نفسها لمانشستر سيتي.

وتصر إدارة برشلونة على استمرار ميسي مع الفريق إلى غاية نهاية عقده العام المقبل، أو دفع قيمة الشرط الجزائي 700 مليون يورو.

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