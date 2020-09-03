الميركاتو الصيفي: توتنهام يرفض أول عروض ميلان لضم أورييه

كشفت شبكة سكاي سبورتس، عن أن فريق توتنهام الإنجليزي، قد رفض أول عروض ميلان الإيطالي، لضم الظهير الأيمن الإيفواري سيرج أورييه، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس، أن المحادثات مستمرة بين إدارة توتنهام وإدارة ميلان، لكن يوجد اختلاف كبير حول تقييم سعر اللاعب، الذي يتبقى في عقده عامين.

وينافس باير ليفركوزن الألماني فريق ميلان الإيطالي في هذه الصفقة، والذي يسعى هو الآخر لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

وانضم سيرج أورييه إلى توتنهام في أغسطس 2017، قادما من باريس سان جيرمان مقابل 23 مليون جنيه إسترليني، ورغم تألقه مع المدرب البرتغالي جوزبه مورينيو، لكن ربما يسمح له بالمغادرة في حال تلقى سعرا مناسبا، خاصة بعد التعاقد مع الإيرلندي مات دوهيرتي.

الجدير بالذكر أن فريق توتنهام قد نجح في ضم الظهير الأيمن الإيرلندي مات دوهيرتي، قادما من صفوف فريق ولفرهامبتون، بعقد يمتد حتى عام 2024، وسيرتدي القميص رقم 2، في صفقة قدرت قيمتها ب15 مليون جنيه إسترليني وفقا للتقارير الصحفية الإنجليزية.

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