فولهام يعلن تمديد عقد مدربه سكوت باركر حتى 2023

وقع المدرب الإنجليزي سكوت باركر، عقدًا جديدًا مع فريق فولهام، ليستمر في منصبه كمدير فني للفريق الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، حتى عام 2023.

وأعلن الفريق الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، عن تجديد عقد باركر، بعدما نجح في قيادة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ( البريميرليج)، عقب انتصاره على برينتفورد في نهائي الملحق المؤهل للبطولة، بهدفين مقابل هدف.

تولى باركر قيادة فولهام كمدرب مؤقت في فبراير 2019 عقب إقالة كلاوديو رانييري، وعلى الرغم من أنه لم ينجح في إنقاذ الفريق من الهبوط إلى الشامبيونشيب، لكنه استطاع التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مجددا بعد أول موسم كامل له مع الفريق.

وقال باركر في تصريحات لموقع فولهام الرسمي: “أنا سعيد بتوقيع اتفاق جديد يظهر إيمانًا والتزامًا متبادلاً، من جانبي ومن النادي”.

وأضاف: “أنا سعيد بالعمل الجاد الذي قمنا به جميعًا وراء الكواليس والذي أدى إلى تحقيق هدفنا في التأهل إلى الدوري الممتاز الشهر الماضي، لقد كان هذا جهدًا كبيرًا شارك فيه العديد من الأشخاص، واستمر في استعداداتنا موسم جديد”.

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وتابع باركر: “يوفر توقيع اتفاقية جديدة الاستقرار وفرصة لمواصلة تطوير الفريق، لا يزال هناك الكثير من العمل الجاد الذي ينتظرنا، وسنسعى دائمًا للتحسين والتقدم كل يوم”.

وتحدث شاهيد خان مالك نادي فولهام عن تجديد عقد المدرب قائلا: “كنا نؤمن بسكوت باركر عندما وقعنا معه كلاعب في 2013، وكنا نؤمن به كمدير مؤقت لنا في نهاية الموسم الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأكمل حديثه قائلا: “إيماننا وثقتنا بسكوت أقوى من أي وقت مضى اليوم، وهو واضح في هذا العقد الجديد الذي يمتد لثلاث سنوات، وهو مستحق تمامًا”.

يذكر أن فولهام سوف يستضيف فريق آرسنال على ملعب كرافن كوتيج، يوم السبت الموافق 12 سبتمبر الجاري، في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2020/21.

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