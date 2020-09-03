رياضة | ميدو يكشف عن موقف غريب مع مدرب برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يكشف عن موقف غريب مع مدرب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن رأيه في رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة بعد إعلان الفريق توليه مسؤولية قيادة الفريق فنيا خلفا لكيكي سيتين الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج والتي كان آخرها كارثة بايرن ميونيخ.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " كومان مدير فني مناسب للغاية لنادي برشلونة، هو على دراية كاملة بسياسة النادي وسيكون قادر على قيادة الفريق للعودة مجددا الي إنجازات الفريق الكاتالوني".

واضاف، " تعامل رونالد كومان معي كان دائما متقلب المزاج، من الممكن أن تقابله في صباح اليوم ويقول لك صباح الخير ويعاملك بشكل جيد وفجأة وفي اليوم التالي يحدثك عكس ذلك تماماً".

وواصل، "ليونيل ميسي قيمته المادية هبطت بكل تأكيد بتراجع نتائج برشلونة، التي أثرت بشكل سلبي في القيمة التسويقية وهو ماقرب الأمور لرحيله نحو رحيله عن الكامب نو".