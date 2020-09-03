رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز عقب مباريات الأربعاء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز عقب مباريات الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز في تصدر ترتيب هدافي الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 هدفًا. ويأتي محمد شريف لاعب إنبي في المركز الثاني برصيد 9 أهداف، وفي المرتبة الثالث سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب برصيد 8 أهداف. وقد جاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز عقب مباريات أمس كالآتي:- 1- عبد الله السعيد.. 16 هدفًا. 2- محمد شريف.. 9 أهداف. 3- سيف الدين الجزيري.. 8 أهداف. Advertisements 4- وليد سليمان.. 7 أهداف. 5- حسام حسن.. 6 أهداف. 6- أحمد سيد زيزو.. 6 أهداف. 7- مروان حمدي.. 6 أهداف. 8- فادي فريد.. 6 أهداف. 9- مصطفي محمد.. 5 أهداف. 10- حسين الشحات.. 5 أهداف.

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