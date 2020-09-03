رياضة | كارتيرون يطالب نجوم الزمالك بحسم موقعة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطالب نجوم الزمالك بحسم موقعة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بعقد جلسة مع لاعبي الفريق، للحديث حول مباراة بيراميدز المقامة اليوم في إطار الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الفرنسي من خلالها أن مواجهة بيراميدز هي الأهم للفريق في الوقت الحالي، خاصة وأنه يعد المنافسة المباشر له.

ويتواجد بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المرتبة الثالث.

وشدد كارتيرون على لاعبي الفريق الأبيض بضرورة حسم المباراة في البداية إحراز هدف مبكر للفريق، واستغلال جميع الفرص التهديفية لحصد نقاط المباراة الثلاث والفوز بالمرتبة الثانية.