رياضة | زيدان يقرر الاستغناء عن جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر زيدان يقرر الاستغناء عن جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني الاستغناء عن اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل مهاجم النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن المدرب الفرنسي بلغ إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز أن اللاعب الويلزي خارج حسابته نهائيا بالموسم الجديد. وأضافت التقارير أن زيدان لا يريد جاريث بيل فى قائمة الفريق الخاصة بالموسم الجديد لأسباب فنية بالإضافة إلي كثرة إصابات اللاعب بالمواسم السابقة. يذكر أن بيل رفض الإنصمام لقائمة نادي ريال مدريد بمباراة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي فى دور ثمن النهائي بالإضافة إلي الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز الموسم الماضي.

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