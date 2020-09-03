رياضة | آخر تطورات صفقة انتقال كواليبالي إلى مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات صفقة انتقال كواليبالي إلى مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن انتقال اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي لصفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية ايطالية أن نادي نابولي قيّم كوليبالي بقيمة 80 مليون يورو بينما جاء عرض السيتي الاول قرابة 60 مليون يورو وهذا لا يكفي.

وأضافت التقارير أن إدارة المان سيتي سترفع العرض حتى 66 مليون يورو بالإضافة إلي 5 مليون مكافآت متعلقة بتحقيق دوري الأبطال.

واختتمت أن ‏نابولي يتوقعون تلقّي عرض جديد من السيتي قريباً حيث اكد رئيس نابولي أن كوليبالي يمكنه مغادرة الفريق هذا الصيف.