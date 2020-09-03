رياضة | إبراهيم سعيد: "كهربا" يتعرض لمؤامرة داخل الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد: "كهربا" يتعرض لمؤامرة داخل الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مشادة محمود عبدالمنعم "كهربا"، ومحمد الشناوي تم تسريبها داخل القلعة الحمراء.

وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "كهربا يتعرض لمؤامرة داخل النادي الأهلي، وما حدث تم تسريبه من داخل النادي، واللاعب كان نجم الشباك فى نادي الزمالك، وعند انتقاله للمارد الأحمر خطف الأضواء من بعض اللاعبين".

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وأضاف: "أزمات كهربا كثيرة، وجماهير الأهلي تضع آمال كثيرة عليه، ولكنه وضع نفسه تحت ضغط عصبي".

وأثيرت اليوم أزمة داخل النادى الأهلى بعد مشادة بين محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وعلى اثرها تم توقيع غرامة مالية على كهربا قدرها مليون جنيه.