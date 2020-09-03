رياضة | أول تعليق من فرج عامر عقب هزيمة سموحة على يد الإنتاج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فرج عامر عقب هزيمة سموحة على يد الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على هزيمة فريقه على يد الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد فرج عامر أن فريق سموحة أهدر العديد من الفرص في مباراة اليوم ضد الإنتاج الحربي.

وقال فرج خلال حواره ببرنامج الماتش: "سموحة أهدر العديد من الفرص في مباراة الإنتاج الحربي، وعانى من التعالي خاصة بالشوط الأول".

وتابع فرج عامر حديثه قائلا : "لم نوقع عقوبات على اللاعبين أو الجهاز الفني بعد الخسارة اليوم على يد الإنتاج الحربي ولن نقم بذلك".