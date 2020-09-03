رياضة | اليوم.. المسحة الثانية من فيروس كورونا للاعبي منتخب السويس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليوم.. المسحة الثانية من فيروس كورونا للاعبي منتخب السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري لاعبو منتخب السويس، المسحة الثانية من فيروس كورونا اليوم الخميس، تمهيدا لاستئناف دوري القسم الثانى.

ومن المقرر أن يخض لاعبي السويس للمسحة الثانية في تمام الساعة الحادى عشر صباحًا، بمقر النادي، بعدما أجرى اللاعبون المسحة الأولى الشهر الماضي.

وقد ظهرت نتيجة العينة الأولى سلبية لجميع لاعبي الفريق الاول والجهاز الفني والاداري.