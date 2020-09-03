رياضة | فوز الأوليمبي على "دلفي" بثلاثية وديا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فوز الأوليمبي على "دلفي" بثلاثية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأوليمبي السكندري، على نظيره، فريق دلفى، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت، استعداداً لعودة النشاط الرياضي، بدوري القسم الثاني.

سجل ثلاثية الأوليمبي، مدافع دلفي في مرماه، ومحمد كريسبو من ركلة جزاء، والمدافع نور نبيل، وسبق للأوليمبي، الفوز على فريق كابيتال، بثلاثية نظيفة، عن طريق، كريسبو، وماهر هنداوي، وأحمد عيد.

ومن المقرر أن يلعب الأوليمبي، مع فريق الرجاء، يوم السبت المقبل 5 سبتمبر، بملعب النادي السكندري، في المواجهة الودية الثالثة.

وخاض الأوليمبي، 17 مباراة، قبل توقف القسم الثاني، حقق الفوز في، 5 مباريات، في حين تعادل في 4 جولات، بينما تلقى 8 هزائم، وأحرز لاعبيه 13 هدف، وعليه 14 هدف، ويحتل، المركز الـ 10، بجدول ترتيب مجموعة بحري، برصيد 19 نقطة.

ومن المنتظر أن يخوض الأوليمبي، 5 جولات، عقب عودة المنافسات، المتوقفة بسبب جائحة كورونا، حيث سيواجه فريق بيلا، في الجولة الثامنة عشر، خارج ملعبه، ثم يستضيف، المنصورة، ومالية كفر الزيات، كما يحل ضيفا على فريق الحمام، وسيختتم الدور الثاني، بمواجهة فريق غزل المحلة.