شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: خناقة كهربا والشناوي كانت على ٣ مراحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير إن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، تشاجر بالأيديمع زميله محمد الشناوي في غرفة الملابس.

وأكد «شوبير» أن بداية الأزمة كانت في غرفة الملابس، حيث بدأ كهربا في وصلة هزار وألفاظ خارجة، فمنعه الشناوي بصفته كابتن الفريق.

وأضاف شوبير في تصريحات تليفزيونية: «الخناقة تمت على ٣ مراحل، الأولى في غرفة الملابس، ومرة ثانية في الممر المؤدي للملعب، والمرة الثالثة في أرض الملعب«.

وتابع: «البادئ دائمًا في كل مرة كان كهربا، لدرجة إن التشابك زاد بشكل خطير جدًا«.