شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بيراميدز.. كارتيرون بلا هزيمة أمام 5 مدربين أجانب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة مساء اليوم الخميس، مباراة الزمالك ببيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري
مباراة فنية من العيار الثقيل خارج الخطوط تجمع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك بنظيره في بيراميدز، الكرواتي أنتي تشاتشيتش.
كارتيرون لم يعرف الخسارة مطلقاً خلال مواجهاته بالمدربين الأجانب لأندية الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري في مهمته مع الزمالك، وذلك خلال 5 مواجهات سابقة.
وقاد كارتيرون الزمالك للفوز على حساب بيراميدز في لقاء الدور الأول بهدفين نظيفين، متفوقاً على مواطنه الفرنسي سبيستيان ديسابر.
كما ألحق كارتيرون مع الزمالك الخسارة بفريق الجونة بهدفين نظيفين، كاسباً الرهان من البرتغالي بيدرو بارني.
وقلب الفرنسي الطاولة على مواطنه ديدييه جوميز المدير الفني السابق للإسماعيلي واستطاع باتريس كارتيرون تحويل تأخرالزمالك لإنتصار مثير بهدفين مقابل هدف.
وحسم التعادل الايجابي مواجهة كارتيرون باليوناني تاكيس جونياس، في مباراة الزمالك ودجلة، ليحافظ الفرنسي على سجله خالياً من الهزائم أمام المدربين الأجانب في الموسم الجاري.
وقاد الفرنسي الزمالك للفوز بلقاء القمة أمام الأهلي واستطاع حسم مواجهته بالسويسري رينيه فايلر والانتصار بثلاثية.
ترى هل يستمر سجل كارتيرون خالياً من الهزائم أمام أقرانه من المدربين الأجانب في الدوري هذا الموسم أم يكون للكرواتي تشاتيتش مدرب بيراميدز رأياّ اّخراً؟
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