شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بيراميدز.. كارتيرون بلا هزيمة أمام 5 مدربين أجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة مساء اليوم الخميس، مباراة ‏الزمالك ببيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة ‏الدوري ‏الممتاز للموسم الجاري

مباراة فنية من العيار الثقيل خارج الخطوط تجمع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير ‏الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك بنظيره في بيراميدز، الكرواتي أنتي ‏تشاتشيتش.

كارتيرون لم يعرف الخسارة مطلقاً خلال مواجهاته بالمدربين الأجانب ‏لأندية الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري في مهمته مع ‏الزمالك، وذلك خلال 5 مواجهات سابقة.

وقاد كارتيرون الزمالك للفوز على حساب بيراميدز في لقاء الدور ‏الأول بهدفين نظيفين، متفوقاً على مواطنه الفرنسي سبيستيان ديسابر.‏

كما ألحق كارتيرون مع الزمالك الخسارة بفريق الجونة بهدفين نظيفين، ‏كاسباً الرهان من البرتغالي بيدرو بارني.‏

وقلب الفرنسي الطاولة على مواطنه ديدييه جوميز المدير الفني السابق ‏للإسماعيلي واستطاع باتريس كارتيرون تحويل تأخرالزمالك لإنتصار ‏مثير بهدفين مقابل هدف.‏

وحسم التعادل الايجابي مواجهة كارتيرون باليوناني تاكيس جونياس، ‏في مباراة الزمالك ودجلة، ليحافظ الفرنسي على سجله خالياً من الهزائم ‏أمام المدربين الأجانب في الموسم الجاري.‏

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وقاد الفرنسي الزمالك للفوز بلقاء القمة ‏أمام الأهلي واستطاع حسم مواجهته بالسويسري رينيه فايلر والانتصار ‏بثلاثية.‏

ترى هل يستمر سجل كارتيرون خالياً من الهزائم أمام أقرانه من المدربين الأجانب في الدوري هذا الموسم أم يكون للكرواتي تشاتيتش مدرب بيراميدز رأياّ اّخراً؟