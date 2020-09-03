شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي أعلن خناقة وعقوبة كهربا لأن «مبقاش في حاجة بتستخبى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير، إن النادي الأهلي كان شجاعًا في إعلان تفاصيل خناقة محمود كهربا ومحمد الشناوي.

وأضاف «شوبير» في تصريحات تلفزيونية: «يُحسب للأهلي إعلان الخناقة والغرامة الموقعة على كهربا، والبالغة مليون جنيه، لأن لم يعد هناك مجال لإخفاء مثل هذه الواقعة، لأن مفيش حاجة بتستخبى في النادي، في ظل الإعلام المفتوح والسوشيال ميديا وغيرها، خصوصًا إن الخناقة حدثت في ملعب وفي فريق وفي ناس كتير بتتكلم».