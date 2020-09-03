شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يعود إلى القاهرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود المالي أليو ديانج، نجم خط وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، إلى القاهرة، للانتظام في مران فريقه.
واستكمل ديانج جميع أرواقه وحصل على تأشيرة العودة للقاهرة، استعداداً للالتحاق بمران الفريق.
وتسبب عدم حصول اللاعب على تأشيرة العودة إلى القاهرة بعد الأجازة التي حصل عليها لزيارة أسرته في مالي.
وخرج المالي من حسابات فايلر لمواجهة الأهلي أمام دجلة والمقرر لها مساء الجمعة المقبل بالجولة 24 للدوري المصري.
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