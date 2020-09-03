شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: كنت أتمنى انضمام رمضان صبحي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح، المدير الفني السابق للزمالك وطنطا، إن رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق والمنتهية إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي مؤخرًا، سيخسر كثيرًا على مستوى الجماهيرية والشعبية، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى انضمامه للفريق الأبيض.
وأضاف «صلاح»، في تصريحات تلفزيونية على قناة «أون تايم سبورتس»، مع الإعلامي إبراهيم فايق، «أي لاعب يمشي من الأهلي والزمالك سيخسر كثيرًا رغم تعويضه ماليًا».
وتابع: «رمضان اليوم أصبح لاعب رسمي في بيراميدز، ومن حقه الأصيل الانضمام لأي نادي يحقق له مصلحته».
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