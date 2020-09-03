شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: الأزمات المتكررة تهدد مسيرة كهربا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح، المدير الفني السابق للزمالك وطنطا، إن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، يعاني من مشكلة كبيرة، وعليه أن يتعلم من الأخطاء، حتى لا يواجه مصير مظلم في كرة القدم، خصوصًا أنه مُعرض للرحيل عن الأهلي في حال تكرار هذه الأزمات.
وأضاف «صلاح» في تصريحات تلفزيونية على قناة «أون تايم سبورتس» أنه سبق وقام بطرد كهربا من تدريبات الزمالك، بسبب تجاوزه في حق شيكابالا، كابتن الزمالك، مؤكدًا أن تكرار هذه الأزمات والمشاكل قد تهدد مسيرة كهربا في كرة القدم.
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