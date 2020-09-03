شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير ينفي تعدي محمود كهربا على عبدالحفيظ ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الإعلامي أحمد شوبير، الأخبار التي ترددت عن تعدي محمود كهربا، لاعب فريق النادي الأهلي على مدير الكرة سيد عبدالحفيظ خلال مران الأربعاء.

وروى شوبير تفاصيل أزمة كهربا قائلاً: «كهربا تشابك بالأيدي مع الحارس محمد الشناوي، ثم غادر التدريبات بعد نجاح البعض في احتواء الأزمة».

وواصل: «لم يحدث أي اعتداء على سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كما أشاع البعض».

وأنهى تصريحاته قائلاً: «ثوابت وقواعد ومبادىء الأهلي لم ولن تتغير من أجل أحد وستظل دائماً».