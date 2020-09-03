شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: صالح جمعة خارج قائمة الأهلي أمام دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير، إن المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر، قرر استبعاد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق من مباراة دجلة المقبلة.
ويواجه الأهلي وادي دجلة مساء الجمعة المقبل، بمنافسات الجولة 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأرجع شوبير السبب وراء استبعاد فايلر لصالح جمعة، مؤكداً أن زيادة وزن اللاعب التي ظهرت في مباراة الأهلي امام المصري حالت دون دخوله القائمة مرة أخرى.
وكان جمعة قد شارك في دقائق معدودة في مباراة الأهلي أمام المصري والتي حسمها الفريق الأحمر بهدفين.
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