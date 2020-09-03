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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب البحيرة للصم يفوز بدوري مراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوج منتخب البحيرة للصم بطلاً لدوري مراكز الشباب للصم في النسخة الثالثة بعد إعلان فوزه علي منتخب المنيا بهدف دون مقابل لا شيئ، وذلك فى المباراة النهائية التى أقيمت على ملعب مركز شباب مطروح.
ومن جانبه، قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتهنئة الفريق لفوزه، وأشاد بأداء الفريق خلال المباراة وبالروح العالية والإصرار على تحقيق الفوز وإسعاد الجمهور البحيرة، مشيرًا إلى أنه سيقوم باستقبال الفريق فى محافظة البحيرة وتكريم أعضاء الفريق.
ووجه «آمنة» التحية لوزارة الشباب والرياضة على الجهد المبذول في إخراج المباراة بالمظهر اللائق، وتطبيق كافة الضوابط الاحترازية ، حفاظاً على سلامة اللاعبين والقائمية على المباراة.
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