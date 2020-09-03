شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: إدارة طنطا كانت تخشى رحيلي للزمالك فوضعت شرط جزائي بعقدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح، المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي طنطا، إن مجلس إدارة النادي وضع شرطًا جزائيًا في عقده قيمته مليون جنيه، خوفًا من رحيلي للزمالك إذا طُلب منه العودة للقلعة البيضاء.

وأكد «صلاح»، في تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة» على قناة «أون تايم سبورتس» أنه واجه سوء حظ غريب مع نادي طنطا، والعلاقة انتهت بهدوء شديد لأن الاحترام المتبادل يسود الجميع.

وقال «صلاح»: «حصلت على كافة مستحقاتي، وكذلك اللاعبين، والإدارة وفرت للاعبين كل الإمكانيات، وعليهم إثبات وجودهم وتحسين مركزهم في الدوري».