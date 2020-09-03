شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: تقبلت قرار الرحيل عن طنطا لأني عندي دم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح، المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي طنطا، إنه تمت إقالته لسوء النتائج في الفترة الأخيرة خلال توليه المهمة.

وأضاف «صلاح»، في تصريحات تلفزيونية: «تقبلت قرار الرحيل عن طنطا لأني عندي دم ولا أقبل بسوء النتائج مع طنطا».

وتابع: «طنطا ولاعبيه ضحية عودة الدوري، واللاعبون ليس لديهم وقت للراحة والاستعداد جيدًا للمباريات».