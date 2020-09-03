شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: سيد عبدالحفيظ يعاني في الأهلي.. والشناوي لم يتقبل تلفظ كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، بعض التفاصيل الخاصة بمشادة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

وقال ميدو في تصريحات على شاشة قناة النهار: «محمد الشناوي قائد وحارس كبير، لم يتقبل أن يتلفظ كهربا في غرفة ملابس الأهلي، وكذلك كبار لاعبي الأهلي».

وأضاف ميدو: «كبار لاعبي الأهلي وعلى رأسهم محمد الشناوي مهما كان اسم اللاعب لم يتقبلوا أسلوب التعدي بالألفاظ، وهذا ما فعله كهربا وكان ذلك السبب في الأزمة بالبداية».

وواصل: «الأهلي خسر فلوسه ورهانه على كهربا، والأيام بالفعل أثبتت ذلك».

وأكمل ميدو: «سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، يعاني من أزمة تسريب الأخبار من داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة».

وأنهى تصريحاته: «على فايلر مدرب الأهلي أن يمنع أي فرد من حضور مران الفريق سواء كان صحفي أو مصور أو حتى صديق لاعب».

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