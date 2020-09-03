شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: مرتضى منصور من أكبر مشايخ الأرض.. وكهربا كتب نهايته مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، كتب نهايته مبكرًا في النادي الأهلي، بسبب تلاحق مشاكله وأزماته المتتالية في الفترة الأخيرة.

وأبدى «ميدو» خلال برنامجه «أوضة اللبس» أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، يعتبر شيخ من أكبر مشايخ الكرة الأرضية، لأنه توقع كل هذه السيناريوهات لكهربا، مؤكدًا أنه منذ رحيل كهربا عن الزمالك وتوعد مرتضى منصور له وهو يواجه سوء حظ وعقوبات لا مثيل لها.