شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: اللاعبون يعانون من ضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي أسوان، إن فريقه يعاني بصعوبة من ضغط المباريات في الدوري، ولابد من حصول الفريق على راحة سلبية مناسبة قبل فوات الأوان.

وأضاف «كشري«، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة «أون تايم سبورتس»: «٤ لاعبين طلبوا التغيير اليوم في مباراة طلائع الجيش، وكانوا هيموتوا من الإجهاد والتعب، لذلك أطالب اتحاد الكرة بمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس حفاظًا على حياتهم«.

وأبدى «كشري« رضاه عن النقطة التى خرج بها فريقه بالتعادل مع طلائع الجيش اليوم.