شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: "كهربا" يتعرض لمؤامرة داخل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مشادة محمود عبدالمنعم «كهربا» ومحمد الشناوي تم تسريبها من داخل القلعة الحمراء.

وقال «سعيد»، في برنامج «البريمو» مع الإعلامي إسلام صادق على قناة «Ten»: «كهربا يتعرض لمؤامرة داخل النادي الأهلي، وما حدث تم تسريبه من داخل النادي، واللاعب كان نجم الشباك في نادي الزمالك، وعند انتقاله للمارد الأحمر خطف الأضواء من بعض اللاعبين».

وأضاف: «أزمات كهربا كثيرة، وجماهير الأهلي تضع آمال كثيرة عليه، ولكنه وضع نفسه تحت ضغط عصبي».