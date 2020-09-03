شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار : عبدالله السعيد معذور في الرحيل عن الأهلي لأنه ليس من أبناء النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مختار مختار، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي، إنه يلتمس العذر لعبدالله السعيد، لاعب نادي بيراميدز، عندما قام بالتوقيع للزمالك ثم انتقل لبيراميدز من أجل الفلوس.

وأضاف «مختار»، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة «أون تايم سبورتس»: «السعيد ليس من أبناء النادي، ولا أستطيع أن ألوم عليه البحث عن الأموال والرحيل عن الأهلي، لأنه لم يتربى داخل الأهلي ورحيله عادي جدًا».

وتابع: «الأمر الذي يجب أن نقف عنده هو هروب أبناء النادي الذين تربوا داخل الأهلي، والأهلي صنع اسمهم، هؤلاء فقط الذين ألوم عليهم وعلى أسرهم والمحيطين بهم غدرهم بالأهلي، وتفضيلهم المال على الأهلي وجمهوره».