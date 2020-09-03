شكرا لقرائتكم ضياء السيد: أتمنى انضمام محمد إبراهيم للأهلي.. وكريم طارق من أفضل الأجنحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب ضياء السيد نجم الأهلي السابق عن أمنيته في انضمام محمد ابراهيم للأهلي لأنه لاعب موهوب وكبير ولديه امكانيات عالية وهو لاعب منتخبات. قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1: إيهاب جلال فرق مع محمد ابراهيم ونجح في اعادته للتألق واخراج كل طاقاته. Advertisements أوضح أن كريم طارق من أفضل الأجنحة في مصر ويستحق اللعب في الأهلي والزمالك وأصبح لاعب منتخبات. وعن مشوار المصري في الدوري علق: "المصري معلق تحاليل عشان كده بيعاني في الدوري ومهمة علي ماهر بالمصري صعبة واتمنى نجاحه".

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