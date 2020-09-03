شكرا لقرائتكم ضياء السيد: قوة المغاربة بالكاف ترجح كفة الوداد والرجاء بمواجهة الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد ضياء السيد نجم الأهلي السابق ما فعله محمود كهربا في الأهلي قد يكون سببا في رحيله عن القلعة الحمراء وعليه أن يتعامل بهدوء

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس1: "قوة المغاربة داخل الكاف ترجح قوة الوداد والرجاء في التتويج بلقب دوري الأبطال عن الأهلي والزمالك وان كان حالة الأهلي والزمالك الفنية أفضل من الوداد والرجاء ".

شدد على أن اللقب لن يحسم بالأفضل فنيا ولكن ستحسمها أمور أخرى لاسيما أن هناك توجه بترضية المغاربة بسبب ما حدث في نهائي النسخة الماضية بين الترجي والوداد.

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أشار إلى أن رمضان صبحي فضل المادة عن الأهلي وكان من الأفضل بقاؤه في الأهلي.

اردف أن الإسماعيلي لا يعتمد على أبنائه من المدربين ويتعاقد مع نوعية من المدربين الأجانب المغمورين ويقع في الخطأ مرات عديدة كما أنه لا يوجد لديه لاعبين مميزين.