52 خيلاً في «مزاد سباقات دبي» السبت 12 سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم هيئة الإمارات لسباق الخيل، «مزاد خيول سباقات دبي» برعاية عزيزي للتطوير العقاري، ويتضمن المزاد 52 من أجود سلالات الخيل، يتصدرها ابن الفحل (إنتيلو)، الجواد نورديك لايت، الذي يحمل أعلى تصنيف في هذا المزاد، والفائز بثلاثة سباقات خلال مُشاركاته الـ7، نورديك لايت البالغ تصنيفه 105 كان حقق فوزاً رائعاً خلال كرنفال دبي العالمي 2019م.

يضم المزاد أيضاً المهرين «ليسيوس تيبيريوس» و«فيرست كونتاك»، حاملي ثاني أعلى تصنيف في المزاد 102، حيث احتل الأول، الذي ينحدر من نسل الفحل (كاميلوت)، أحد مراكز الصدارة خلال مُشاركاته في كرنفال كأس دبي العالمي الماضي، أما المهر فيرست كونتاك كان حقق أربعة انتصارات خلال مُشاركاته الـ15 وحل ثانياً أو ثالثاً في ست مُناسبات.

الفحل الأسطوري (دبوي) مُمثل بقوة حيث يضُم هذا المزاد 12 من أبنائه، يتقدمهم المُهر «الفُرات ريفر» الذي كان يُشرف عليه المدرب العالمي سعيد بن سرور ويبلغ تصنيفه 83 على الأرضيتين العُشبية والرملية بينما يضم المزاد 7 من أبناء الفحل الراحل (شمردل).

12 خيلاً في هذا المزاد مؤهلة للمُشاركة في كرنفال كأس دبي العالمي بتصنيفاتها البالغة 90 فما فوق، منها المُهر «سيمبولايزيشون» البالغ تصنيفه 100 والمُهر «أوايسيس شارم» الفائز في كرنفال كأس دبي العالمي 2019، ويبلغ تصنيفه أيضاً 100.

يقام المزاد بحلبة تسريج الخيول في مضمار ميدان يوم 12 سبتمبر الجاري انطلاقاً من الساعة الـ06:45 مساء.

ويمكن للمُشترين مُعاينة الخيول بمحجر ميدان البيطري (إسطبلات نوفا)، يومي 10 و11 سبتمبر، في الفترة الصباحية من الثامنة إلى العاشرة والمسائية من الرابعة وحتى السادسة مساء.