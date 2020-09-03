هاني حتحوت: صورة "رمضان صبحي" المسربة أفسدت على بيراميدز الإعلان عن الصفقة

أكد الإعلامي هاني حتحوت، إن الإعلان الرسمي عن صفقة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي، المنضم حديثًا إلى نادي بيراميدز، سيكون في وقت قريب للغاية.

وأضاف "حتحوت"، خلال برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن رمضان صبحي ظهر بقميص بيراميدز ، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، موضحا أن الصورة تم التقاطها من مسافة بعيدة عن طريق أحد أفراد الأمن في الاستاد منبهرًا بوجود اللاعب.

وأختتم "حتحوت" حديثه قائلا أن هذه الصورة أفسدت على بيراميدز الإعلان عن الصفقة بشكل مختلف ورائع، موضحًا أن الإعلان عن الصفقة سيكون خلال الأيام المقبلة، سيتم الإعلان عن الصفقة رسميًا، ومن ثم سيتم الإعلان عن انضمام شريف إكرامي إلى الفريق نفسه.