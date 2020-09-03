أكد الإعلامي هاني حتحوت، إن الإعلان الرسمي عن صفقة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي، المنضم حديثًا إلى نادي بيراميدز، سيكون في وقت قريب للغاية.
وأضاف "حتحوت"، خلال برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن رمضان صبحي ظهر بقميص بيراميدز ، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، موضحا أن الصورة تم التقاطها من مسافة بعيدة عن طريق أحد أفراد الأمن في الاستاد منبهرًا بوجود اللاعب.
وأختتم "حتحوت" حديثه قائلا أن هذه الصورة أفسدت على بيراميدز الإعلان عن الصفقة بشكل مختلف ورائع، موضحًا أن الإعلان عن الصفقة سيكون خلال الأيام المقبلة، سيتم الإعلان عن الصفقة رسميًا، ومن ثم سيتم الإعلان عن انضمام شريف إكرامي إلى الفريق نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني حتحوت: صورة "رمضان صبحي" المسربة أفسدت على بيراميدز الإعلان عن الصفقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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