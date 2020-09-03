كواليس اجتماع والد ميسي مع إدارة برشلونة

الخميس 3 سبتمبر 2020

عقد جورجي ميسي والد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، اجتماعا مطولا مع مسؤولي النادي الكتالوني، لوضع النقاط على الحروف.



ميسي أبلغ مسؤولي برشلونة عبر فاكس رسمي الأسبوع الماضي، برغبته في الرحيل هذا الصيف، قبل أن يصل والده إلى إسبانيا صباح الأربعاء باعتباره وكيل أعماله لإنهاء الأزمة سواء باستمرار نجله أو الرحيل عن كامب نو.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قالت إن الاجتماع عقد أخيرا واستمر لنحو ساعة ونصف، وضم والد ميسي بجانب بارتوميو وخافيير بروداس المدير الرياضي لبرشلونة.

لكن الاجتماع لم يسفر عن وصول كافة الأطراف لاتفاق نهائي، سواء باستمرار ميسي داخل كامب نو أو رحيله في الصيف الحالي.

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بارتوميو أكد لوالد ميسي أن نجله هو الركن الأساسي في مشروع المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي تولى المسؤولية خلفا للمقال كيكي سيتين.

رئيس برشلونة أبلغ جورجي أن عرض برشلونة لميسي بشأن التمديد لموسمين إضافيين مازال ساريا، وأن النادي يتمسك بشدة باستمراره مع الفريق.

بارتوميو شدد على أنه ينتظر عودة ميسي إلى التدريبات مرة أخرى، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2020-2021 مع بقية اللاعبين، بينما أكد والده التمسك بفكرة الرحيل هذا الصيف.

وحسب المصدر، فإنه سيتم عقد اجتماعا آخرا بين ممثلي برشلونة ووالد الأسطورة الأرجنتينية، لمحاولة حل الأزمة.