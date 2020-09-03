شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 25 ألف جنيه من كل لاعب بسموحة بعد الهزيمة أمام الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، توقيع غرامة مالية على لاعبي فريق الكرة بالنادي، بعد الخسارة على يد الإنتاج الحربي.

وخسر سموحة بهدفين مقابل هدف على يد الانتاج بملعب الاسكندرية بمنافسات الجولة 24 للدوري المصري الممتاز، مساء الأربعاء.

وكتب «عامر» عبر صفحته على «فيس بوك»: «مجلس إدارة نادي سموحة يقرر خصم خمسة وعشرون ألف جنيه على كل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم، وإيقاف جميع المستحقات المالية للفريق إلى نهاية الموسم«.

ويحتل سموحة المركز السادس بالدوري الممتاز برصيد 31 نقطة.