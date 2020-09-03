شكرا لقرائتكم خبر عن مختار محتار: الدوري محسوم للأهلي.. لماذا لا يعتمد فايلر على البدلاء؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى مختار مختار، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي، أنه يجب على الأهلي وجهازه الفني التركيز في بطولة أفريقيا التي وصفها بالمستعصية على ناديه منذ فترة طويلة.

وقال «مختار»، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة «أون تايم سبورتس»: «الأهلي وجهازه الفني عليهم إراحة الأساسيين لأفريقيا».

وساءل: «مش عارف فايلر بيعمل إيه ببدلاء الأهلي، ولماذا لا يعتمد عليهم في مباريات الدوري باعتبارها بطولة محسومة».