شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: رفضت التعاقد مع أيوب الكعبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه التعاقد مع الدولي المغربي أيوب الكعبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال «منصور» في برنامج «البريمو» مع الإعلامي إسلام صادق على قناة «Ten»: «تم عرض أيوب الكعبي على الزمالك، ورفضنا التعاقد معه بسبب تواجد عدد من اللاعبين في مركزه، والمدير الفني هو الذي يحدد الراحلين والصفقات الجديدة».
وعن مواجهة بيراميدز: «المواجهة صعبة وفريق بيراميدز كبير، وتحدثت مع رئيس النادي بشأن ضم 3 لاعبين في الانتقالات الصيفية».
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