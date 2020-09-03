شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: رفضت التعاقد مع أيوب الكعبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه التعاقد مع الدولي المغربي أيوب الكعبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال «منصور» في برنامج «البريمو» مع الإعلامي إسلام صادق على قناة «Ten»: «تم عرض أيوب الكعبي على الزمالك، ورفضنا التعاقد معه بسبب تواجد عدد من اللاعبين في مركزه، والمدير الفني هو الذي يحدد الراحلين والصفقات الجديدة».

وعن مواجهة بيراميدز: «المواجهة صعبة وفريق بيراميدز كبير، وتحدثت مع رئيس النادي بشأن ضم 3 لاعبين في الانتقالات الصيفية».