شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: ثلاثي الزمالك سيوقع على بياض والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدم رحيل أي لاعب من القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن لاعبي الفارس الأبيض ملتزمين بعقودهم.
وقال «منصور» في برنامج «البريمو» مع الإعلامي إسلام صادق على قناة «Ten»: «بعد الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا، سيتم التجديد لفرجاني ساسي وأوباما وعبدالله جمعة، إلى جانب الإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها».
وأضاف: «ثلاثي الزمالك طلبوا عقد جلسة معي بعد الانتهاء من بطولة أفريقيا للتجديد على بياض، هم يريدون التركيز مع الفريق في الوقت الحالي».
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