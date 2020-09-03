شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: أخطأت في قراري السابق بالاستقالة من تدريب الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف مختار مختار، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي، بخطأه في قراره السابق الذي اتخذه الأسبوع الماضي بتقديم استقالته من قيادة الإنتاج الحربي.

وقال مختار في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة «أون تايم سبورتس»: «كنت غلطان لما تقدمت بالاستقالة، وفوجئت بقرار مجلس الإدارة وتمسكهم باستمراري، الأمر الذي انعكس إيجابيًا علي تفكيري ومستوى اللاعبين، ونجحنا في تحقيق فوز مهم علي سموحة بملعبه في الإسكندرية«.

ووعد مختار مختار إدارة نادي الإنتاج الحربي باستمرار الانتصارات والنتائج الإيجابية.