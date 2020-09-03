شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار عن تصريح رمضان صبحي بشأن رحيله لتأمين مستقبله: «دي بجاحة والله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد مختار مختار، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي، تصرف رمضان صبحي، لاعب الأهلي المنتهية إعاراته من هيدرسفيلد، واقتراب انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز.

وقال «مختار» في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة «أون تايم سبورت» إنه اندهش جدًا من تصريحات رمضان بأنه رحل لتأمين مستقبله ماليًا.

وأضاف مختار: «إيه البجاحة دي يا رمضان، أنت عملت فلوس كتير، وعقدك كان بـ١٧ مليون جنيه، فعايز فلوس إيه تاني، دي بجاحة والله».