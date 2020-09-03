شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار عن تصريح رمضان صبحي بشأن رحيله لتأمين مستقبله: «دي بجاحة والله» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد مختار مختار، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي، تصرف رمضان صبحي، لاعب الأهلي المنتهية إعاراته من هيدرسفيلد، واقتراب انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز.
وقال «مختار» في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة «أون تايم سبورت» إنه اندهش جدًا من تصريحات رمضان بأنه رحل لتأمين مستقبله ماليًا.
وأضاف مختار: «إيه البجاحة دي يا رمضان، أنت عملت فلوس كتير، وعقدك كان بـ١٧ مليون جنيه، فعايز فلوس إيه تاني، دي بجاحة والله».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
99,115
-
تعافي
73,828
-
وفيات
5,440
كانت هذه تفاصيل خبر مختار مختار عن تصريح رمضان صبحي بشأن رحيله لتأمين مستقبله: «دي بجاحة والله» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.